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بعد تعليق الدراسة أسبوعين.. جامعة عين شمس تحدد مصير امتحانات أعمال السنة وتكرم باحثين تطبيقيين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:40 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
_ بعد التعليق الدراسة أسبوعين.. جامعة عين شمس تحدد مصير امتحانات أعمال السنة
_ جامعة عين شمس تكرم عددا من الباحثين التطبيقين
_ حقيقة تأجيل امتحانات الميدترم بجامعة عين شمس


أجل الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسي 2020، وسوف تبدأ الجمعة 3 إبريل، وكان من المقرر ان تبدأ يوم 29 مارس الجاري. 

وأضاف خليل خلال تصريحاته لـ "صدي البلد" انه يتمني رجوع الدراسة في موعدها واذ تم تعليق الدراسة مرة اخري للاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة سوف نأجل امتحانات اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني مرة ثانية حفاظا علي طلابنا من نقل العدوي.

ووضح عميد كلية هندسة ان الدولة والجامعة تسعي للحفاظ عدم نقل العدوي والتجمعات حفاظا علي الطلاب منوها تم التعامل مع الطلاب من خلال الموقع الرسمي بالكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضرتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 من مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

كما وجّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

فيما كرم الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسهيل حمزة أمين مساعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددا من الباحثين الذين قدموا ابحاثا علمية تطبيقية تم نشرها دوليًا فى مجلات علمية دولية.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم و وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وتم تكريم تسع باحثين تميزوا بالنشر الدولى للأبحاث التطبيقية للعام المالى 2019/ 2020 وهم "الدكتور أسماء إسماعيل والدكتور هانى محمد محمد والدكتور مجدى أحمد محمد  والدكتور أميمة محمد إبراهيم والدكتور مى صالح عبد المقصود" بقسم الكيمياء بكلية التربية، والدكتور إبراهيم حسين على  الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية بكلية العلوم والدكتور عبير محمد السيد النجار بقسم الكيمياء بكلية العلوم و الدكتور مروة مدحت النجار مدرس مساعد بقسم علم الحيوان  والدكتور رانيا محمد حافظ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة.


طالب الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة عين شمس بالالتزام بقرار رئيس الجمهورية للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا المستجد. وقال ربما يمتد تعليق الدراسة لفترة ثانية وقد تعود خلال 14 يوما معقبا: "دائما نثق في قيادتنا وفي قراراتها "

وأضاف جلال ، خلال  تصريحات لصدى البلد، انه لا يمكن تحديد امتحانات الميدترم في هذه الفترة لانها فترة ازمات لابد من اتخاذ كل الاجراءات الاحترازاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لذلك قررنا بعدم اتخاذ قرار يخص الميدترم من حيث موعده او أضافة درجاته الى نهاية الفصل الدراسي الثاني حتى اشعار آخر من رئيس الجامعة.

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق ١٥ من مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
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