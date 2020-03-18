بعد تعليق الدراسة أسبوعين.. جامعة عين شمس تحدد مصير امتحانات أعمال السنة وتكرم باحثين تطبيقيين

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أجل الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسي 2020، وسوف تبدأ الجمعة 3 إبريل، وكان من المقرر ان تبدأ يوم 29 مارس الجاري.

أجل الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسي 2020، وسوف تبدأ الجمعة 3 إبريل، وكان من المقرر ان تبدأ يوم 29 مارس الجاري.

وأضاف خليل خلال تصريحاته لـ "صدي البلد" انه يتمني رجوع الدراسة في موعدها واذ تم تعليق الدراسة مرة اخري للاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة سوف نأجل امتحانات اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني مرة ثانية حفاظا علي طلابنا من نقل العدوي.





ووضح عميد كلية هندسة ان الدولة والجامعة تسعي للحفاظ عدم نقل العدوي والتجمعات حفاظا علي الطلاب منوها تم التعامل مع الطلاب من خلال الموقع الرسمي بالكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضرتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق 15 من مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



