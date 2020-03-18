الخلاف على 5 لفافات بانجو.. أمن قنا يكشف غموض العثور على جثة متحللة في صحراء نقاده

تمكنت أجهزة الأمن في قنا، من كشف غموض جثة متحللة مجهولة الهوية عثر عليها بصحراء نقاده فى مطلع فبراير الماضى، حيث تبين أنها لشاب بينه وبين آخرين خلاف على كمية مخدر" بانجو".





وكشفت تحريات مباحث نقاده، أن الجثة لشخص يدعى عاصم.م.ك وشهرته منتصر" 22 عامًا، مقيم بنجع البرك وله إقامة أخرى بقرية "أسمنت" و أن خلاف نشب بين وبين عبدالحميد.ع.ع 28 عامًأ، و أحمد.ع.ح 24 عامًا، بسبب 5 لفافات بانجو، ما دفعهما إلى استدراج المجنى عليه لمنطقة صحراوية و ضربه فوق رأسه بآلة حادة وبعدها أطلقا عليه النار ما أدى لوفاته فى الحال.





وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهمين استوليا على 5 آلاف جنيه كانت بحوزة المجني عليه، وهاتف محمول ودراجة نارية، و تقاسما المسروقات سويًا، وباع المتهم الثاني الدراجة النارية لآخر يدعى محمود.ع.ذ، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم السلاح المستخدم وطلقات نارية، و أقروا بارتكابهم للجريمة.





كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة نقاده، في 4 فبراير الماضي، بالعثور على جثة متحللة مجهولة الهوية في صحراء نقاده، فتم تكليف أجهزة البحث لكشف غموض الحادث إلى أن تمكنت اليوم الأربعاء من كشف تفاصيل الجريمة، و ضبط المتهمين و إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.