أحمد موسى: إيطاليا تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا وتفوقت على الصين.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إيطاليا تسجل رقما كارثيا يعد الأكبر بين الدول منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحا أنها سجلت 475 حالة وفاة في يوم واحد بينما عدد الإصابات وصل إلى 35713 حالة إصابة بعد تفشي الفيروس بإيطاليا.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" أن إيطاليا سجلت رقما قياسيا هو الأعلى منذ ظهور الفيروس وتفوقت على ما حدث في الصين .





وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن هناك عددا كبيرا يروج شائعات حول فيروس كورونا وعن القوات المسلحة، مطالبا المواطنين بضرورة التأكد من صحة المعلومات المقدمة من خلال الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة.





وأشار موسى إلى أن المتحدث العسكري دائما ما يوضح المعلومات الكاملة والإجراءات المطلوبة للمواطنين من خلال المواقع الرسمية.



