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فن

بعد اعتزالها الفن.. لقاء سويدان عبر إنستجرام: فراغ

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:41 م
لقاء سويدان
لقاء سويدان
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رنا اشرف
نشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديده لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وظهرت باحدى البلاد العربية.

وعلقت لقاء سويدان على الصورة ""#لقاء_سويدان #دبي #مصر #لبنان #كورونا #فراغ".

ونالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

"يارب يملى ايامك سعاده ، وماترجعيش للفن تانى ؛ عشان بقرارك الاعتزال ده، ربنا بيحفظك من حاجات كتير انتى فى غنى عنها، بس لازم يكون ليكى نشاط من نوع تانى وتفرحينا وتشاركينا فيه"، و"منورة والله"، و"ايه الجمال ده". 

يذكر ان الفنانة لقاء سويدان، فاجأت أصدقاءها، مؤخرًا عبر حسابها على "فيسبوك"، بقرار صادم، إذ أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي.

وقالت لقاء سويدان، في منشورها: «وبعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما فضلش متأرجحة ما بين مبادئى وما أؤمن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا علي الفنان الذي يحترم فنه وذاته».

وتابعت: «لذا قررت ان اترك التمثيل والغناء نهائيًا من الآن.. قرار لا رجعة فيه بإذن الله». 

واستطردت: «ملحوظة : انا لا عندي اكتئاب ولا يأس، وده مش قرار انفعالي .. انا سعيدة بقدرتي علي اتخاذ القرار ده».
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