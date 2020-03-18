من غير أدلة.. بروكسل ترد على حملة تضليل لإثارة أزمة بين روسيا وأمريكا بسبب كورونا

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن التقارير حول اتهام الاتحاد لوسائل إعلام روسية بتنظيم «حملة تضليل» ب هدف بث الذعر والارتباك حول فيروس كورونا كوفيد 19 تستند إلى وثيقة داخلية لم يكن مسموحًا بنشرها.





وأضاف أن ما نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية هو وثيقة داخلية عاملة لم يتم ابتكارها أو التصريح بنشرها، وأشار المتحدث في بيان موجز إلى أن المسئولون في الاتحاد الاوروبي لا يستطيعون التعليق على محتواها.



من جانبها نفت روسيا مزاعم بشأن نشرها معلومات مضللة على وسائل التواصل الإجتماعي عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن حسابات مرتبطة بروسيا اختلقت مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن واشنطن بدأت نشر المرض.

وردت وزارة الخارجية الروسية على تلك المزاعم، السبت، ووصفتها بأنها «زائفة».





كانت «فاينانشيال تايمز» قد نشرت في وقت سابق تقريرًا داخليًا للاتحاد الأوروبي يُزعم أنه اتهم وسائل الإعلام الروسية بشن «حملة تضليل كبيرة» حول وباء فيروسات كورونا.





وأشار «ستانو» إلى أن الاتحاد الأوروبي يوثق بنشاط «أنشطة التضليل» التي تقوم بها منافذ مختلفة، بما في ذلك «سبوتنيك » ولا تتعلق فقط بكوفيد 19.





ومع ذلك، لم يحدد أنواع «أنشطة التضليل » التي كان يشير إليها، و لم يقدم أي أمثلة ملموسة.





وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن «حملة تضليل كبيرة» قامت بها «وسائل الإعلام الروسية المؤيدة للكرملين» والتي يفترض أنها صممت «لتفاقم أزمة وباء الفيروس التاجي في الدول الغربية من خلال تدمير الثقة في الاستجابة لحالات الطوارئ».





وكدليل، أشارت «فاينانشيال تايمز» إلى وثيقة من الاتحاد الأوروبي من تسع صفحات قيل إنها تتهم وسائل الإعلام الروسية بجهد مستمر لزرع «الارتباك والذعر والخوف» بشأن الفيروس التاجي الجديد والاستجابة الغربية له.





وبحسب الفاينانشيال تايمز، سجل الاتحاد الأوروبي «ما يقرب من 80 حالة» وفقا لـ «جهود التضليل» الروسية، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل «شخصيات وحسابات كاذبة مرتبطة بروسيا»





ولم تقدم الصحيفة أي أمثلة ملموسة على التقارير المزعومة لوسائل الإعلام الروسية التي تسبب الذعر.





وتعليقًا على التقرير، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه يبدو أنها حالة أخرى من «بعض الادعاءات التي لا أساس لها والتي ربما تكون في الوضع الحالي نتيجة لهوس معادٍ لروسيا»