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محافظات

بالاستعانة بنشطاء الفيسبوك.. الرقابة التموينية تنهى أزمة الكمامات والمواد المطهرة بشمال سيناء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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احمد صالح
تمثل مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء الجهة الرئيسية للسيطرة علي الأسواق وضبط الأسعار في محافظة شمال سيناء. في ظل الأزمة وانتشار فيروس كورونا علي مستوي العالم.


وحاول البعض من أصحاب الصيدليات والمحلات  استغلال الازمة ببيع الكمامات والجوانتي والمواد المطهرة، بأسعار أكبر من قيمتها الحقيقية. إلا ان محاولاتهم باءت بالفشل، حيث تصدي لهم نشطاء الفيس بوك "التواصل الاجتماعي " للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة موجة الاستغلال للأزمة التي تعيشها البلاد، وتم إخطار مديرية التموين ، بالصيدليات التي استغلت الازمة . 


وقال فتحي ابو حمده وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، انه تم تشكيل فريق من الرقابة بالمديرية للمرور علي الصيدليات ، وتم التاكيد علي أصحابها بالالتزام بالاسعار ومراعاة ظروف المواطنين اثناء الازمة .


كما قام عدد من الصيدليات خاصة بمدينة العريش، بالإعلان عن أسعار بيع الكحول والجوانتي بالأسعار العادية، حتي يلجأ لها المواطنون عند طلب الحاجة.
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