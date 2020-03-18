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رياضة

رونالدينيو يتعلم مهنة جديدة في السجن

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بات من الواضح عدم وجود قرار وشيك بالإفراج عن نجم نادي برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، رونالدينيو، بعد اتهامه بتزوير جواز سفر للدخول إلى دولة بارجواي مطلع الشهر الحالي.


وقد تم تمديد فترة احتجاز رونالدينيو وشقيقه؛ بعد أن تم الكشف عن علاقته بسيدة أعمال متهمة في قضايا غسيل أموال، وهي التي كان رونالدينيو يسعى لمقابلتها بدولة بارجواي.

كما رفض قاضي المحكمة، الإفراج عن نجم الساحرة المستديرة وشقيقه، بكفالة مالية، حتى لا يهربا خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق مع سيدة الأعمال وكافة شبكة علاقتها .


وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التحاق رونالدينيو بقسم النجارة في السجن؛ لكي يشغل وقته ويتجاوز الحالة النفسية التي يمر بها خلال الفترة الماضية .

يذكر أن رونالدينيو قد حصد بطولة دوري السجون بعد أن شارك في نهائي البطولة والتي ساهم فيها بتتويج فريقه بها بتسجيله 6 أهداف من أصل 11 في المبارة التي انتهت بنتيجة 11-2 .

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