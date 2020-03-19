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سيارات

فولكس فاجن تغلق مصانعها في أوروبا الجمعة المقبل بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مجموعة فولكس فاجن لصناعة السياراة نيتها غلق جميع مصانعها فى أوروبا والتوقف عن الانتاج لفترة تتراوح بين ثلاثة اسابيع الى شهر بعد تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضحت فولكس انه سيتم اغلاق مصانعها في إيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا هذا الأسبوع، تليها المصانع المتبقية في جميع أنحاء أوروبا، كما انه من المستحيل إصدار أي توقعات لأداء الشركة هذا العام .


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وذكر تقرير من رويترز  ان مجلس أعمال فولكس فاجن أوصى بإيقاف الإنتاج بدءًا من يوم الجمعة القادم، وذلك بعد أن اكتشفت الشركة أنه لا يمكن للعمال في المصانع الحفاظ على مسافة آمنة من بعضهم البعض للحماية من الفيروس.


وأضاف التقرير ان الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس: قال "بالنظر إلى التدهور الكبير الحالي في وضع المبيعات، وتزايد عدم اليقين بشأن توريد قطع غيار لمصانعنا، سيتم تعليق الإنتاج في المستقبل القريب في المصانع التي تديرها العلامة التجارية".


وستوقف شركة فولكس فاجن الإنتاج بمصانعها في إسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا ومصانع لامبورجيني ودوكاتي في إيطاليا قبل نهاية هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، تستعد معظم منشآتها الألمانية والأوروبية الأخرى لتعليق الإنتاج لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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