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حظك اليوم الخميس 19 - 3 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الخميس 19/مارس/2020 - 12:03 ص
حظك اليوم الخميس
حظك اليوم الخميس 19 - 3 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 19- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس 19-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بحضور أخاذ وتتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب.
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لعقد لقاءات وإصلاح ما انكسر مع البعض.

برج الثور

مهنيا: القمر معاكس وقد تشعر بأزمة ثقة وتحتاج لدعم المخلصين كي تشعر بالأمان.
عاطفيا: حاول اليوم أن تحقق توازنا في حياتك الخاصة وقاوم ميلك للعناد.

برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يساعدك على التواصل اليوم بنجاح مع أناس من كل الاتجاهات.
عاطفيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم نحو تبادل الحوار والأفكار مع الأحباب وتبدو ساحرا ومنفتحا.

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك لتحقق مكاسب وفوائد وقد تتوصل لنتائج تهمك وينفعك تفكيرك في المستقبل.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي وتبدو مستعدا لإصلاح علاقاتك.

برج الأسد

عاطفيا: إذا كنت متزوجا سيطر على انفعالاتك وتعاون مع شريك حياتك بهدوء.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك مندفعا أو يصيبك بالقلق.. لا تتسرع في أقوالك.

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزل العمل يساعدك على تنظيم وقتك بصورة عملية وواقعية وتحرز فائدة، فقط لا تندفع في قراراتك.
عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ تساعدك على الاقتراب ممن تحب، وإذا كنت متزوجا قد تنجح في حل مشاكلك مع شركاء الحياة.

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي ضاغط ويجب أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل والشغب.
عاطفيا وعائليا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتجنب الشجار عائليا ويجب أن تقوم بخطوة نحو الإصلاح.

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك بالكلمات المناسبة لإعادة الهدوء من حولك.
مهنيا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويدفعك اليوم للدخول في مغامرة محسوبة واليوم مناسب لبدء نشاط جديد.

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك وحذرك تجنبا للوقوع في أخطاء.
عاطفيا واجتماعيا: قد تكون هناك فرصة اليوم للتبادل الفكري، فقط اعتنِ بأقوالك وحافظ على اللباقة.

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بكل الطاقة وتسحر قلوب من حولك.
عاطفيا: تتصرف اليوم بنعومة وعذوبة مع من تحب وتحصل على إعجاب الجنس الآخر بسهولة.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك ألا تعلن أخبارك ولا تتكلم عن حياتك وتجنّب الفخر بنفسك.
مهنيا وصحيا: الضغوط الملقاة على عاتقك قد تكون كبيرة وعليك اليوم أن تعتني بصحتك وترتب أولوياتك واعمل خلف الستار.
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