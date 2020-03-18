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اقتصاد

هل تتأثر أسعار السلع في الأسواق بارتفاع الدولار أمام الجنيه؟.. رئيس شعبة المستوردين يوضح

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى ليس له أدنى تأثير على عملية الاستيراد أو التصدير، نظرا للظروف الطارئة على كافة الاصعدة حول العالم، والتى نتج عنها شبه تجميد لعملية الاستيراد.

وقال شيحة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إن انتشار فيروس كورونا والإجراءات التى اتخذتها الدول من منع الاستيراد وغلق الموانئ وتوقف حركة الطيران، أدى بلا شك لتوقف حركة الاستيراد والتصدير، الأمر الذى معه يأتى ارتفاع الدولار دون أدنى تأثير. 

ولفت شيحة إلى أن ما يتم دخوله من منتجات بالموانئ المصرية هى تعاقدات قديمة سابقة وليست حالية، وبالتالى فإن ارتفاع الدولار ليس له علاقة بها حيث إنه تم التعاقد عليها واستيرادها قبل ارتفاعه.

وأوضح أن العالم أجمع متوقفا عن الحركة التجارية فيما بينه، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم تأثر أسعار السلع الواردة أو المصدرة سواء بالانخفاض او الارتفاع.
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