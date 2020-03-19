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مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 19 مارس

الخميس 19/مارس/2020 - 06:12 ص
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 19 مارس
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 19 مارس، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم19 مارس، فإن ذلك يعني أنك تمتع بشخصية قوية وتعرف كيف تجذب إليك الاهتمام.. لديك موهبة تنظيمية وحب للمعرفة وتعرف كيف تحمي نفسك وتهرب من الضغوط.

نصيحة: هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.
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