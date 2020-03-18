حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا ومتى ينتهي تخليقه؟.. تعرف على الإجابة

قال الدكتور عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن علاج البلاكونيل تابع لشركة سانوفي للأدوية وهي شركة عابرة للقارات، وهي الجهة التي تنتج هذا الدواء الذي يستخدم في الأساس لعلاج مرض الملاريا، لافتًا إلى أن هذا الدواء يتكون من مادة hydroxy calcitriol، ووجد بعض الأطباء في الصين وبلدان أخرى أنه يؤثر في علاج فيروس كورونا، ومن هنا بدأت الشركة تعلن عن نفسها وأنها ستنتج كميات كبيرة تغطي الأفراد حول العالم للتكسب والتربح منه.

وأوضح عز العرب في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الامانة الطبية تقتضي أن نقول إنه لم يتم اعتماد اي علاج تخصصي ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لابد من اعتماد الدواء ضد مرض ما يجب ان يأخذ موافقة هيئة الاغذية والدواء الامريكية أو ايما الأوروبية حتى يتم ضمان الدواء كعلاج امل وفعال، وقد يكون الدواء فعالا وله آثار جانبية شديدة.

وأفاد أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن العالم ينتظر العلاج التخصصي لفيروس كورونًا، لافتًا إلى أن الأمل الحقيقي يكمن في وجود لقاحات كالتي تم تجربتها أول أمس في أمريكا على مجموعة من المتطوعين الأصحاء.

وأوضح عز العرب ان الصين قامت بحل جديد هو أخذ البلازما من المتعافين وحقنها للمصابين بفيروس كورونا، وكانت النتيجة جيدة وأدت إلى تعافي العديد من مرضى الفيروس التاجي المستحدث.

وقال أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، اننا نمر بمراحل تجربة العلاج، لافتًا أن البلاد الموبوءة من حقها أن تجري تجارب على كافة العلاجات المتاحة، ولا يوجد حتى الآن لقاح او علاج معتمد، مضيفًا أن أمام اللقاح والدواء نحو 6 أشهر حتى يتم الاعلان عنه واعتماده من الجهات الدولية.