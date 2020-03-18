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أيمن ندا: كورونا الأضخم والأخطر.. 780 ألف خبر وإشارة عن الفيروس 17 ٪ منها صحيحة ..فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:27 م
الدكتور أيمن ندا
الدكتور أيمن ندا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ايمن ندا رئيس قسم الاذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، إن فيروس كورونا بدأ في الظهور والانتشار منذ شهر ديسمبر الماضي وحتي الان، منوها بان ظاهرة فيروس كورونا تناولها الاعلام الدولي بشكل مبالغ فيه.


واضاف ايمن ندا خلال حواره في برنامج اليوم المذاع علي قناه دي إم سي ، أنه عند عمل تحليل لهذه الظاهرة علي مدار الشهرين الماضيين وجدنا أن هناك 780 ألف خبر واشارة عن فيروس كورونا وهذا يعادل 13 ألف خبر في اليوم.


واوضح أيمن ندا، أن اخبار فيروس كورونا تعتبر هي الاضخم والاخطر مقارنة بالأمراض والأوبئة التي ظهرت في السابق .

وتابع أيمن ندا ، أن انفلونزا الخنازير ظهرت في 2009 وكان عدد الإشارات المرجعية لها 33 الفا وتعتبر نصف الاخبار المنشورة عن فيروس كورونا وانفلونزا الطيور في 2003 عدد الاخبار عنها كان 21 ألفا .


واستكمل ايمن ندا، أن هذا يثبت ان كورونا تسبب في حالة من حالات الفزع والهلع عالميا وعند التحري من دقة وصحة الأخبار المنشورة عن فيروس كورونا عالميا ومحليا وجدنا أن 17% من هذه الأخبار دقيقة والبقة ليس لها أساس من الصحة.
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