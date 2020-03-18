تامر أمين: مصر لا يوجد بها معتقلون كما تدعي القنوات الإرهابية

قال الإعلامى تامر أمين إن مصر هى من قامت بتصنيع لقاح لـ القضاء على الجماعات الإرهابية بمصر وخارج مصر، وقادرون على تصنيع لقاح للقضاء على كورونا.

وأكد تامر أمين أن تلك الجماعات الارهابية تم القضاء عليها من قبل مصر، ولكن تركيا وقطر تدعم بعض تلك الجماعات.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الجماعات الإرهابية و القنوات المعادية لمصر تقوم بنشر أكاذيب عن مصر ويقولون إن مصر بها حالات كثيرة مصابة بـ كورونا.

وأشار تامر أمين، إلى أن القنوات الإرهابية تروج هذه الشائعات من أجل تهريب الجماعات الإرهابية الذين يحاسبون وموجودين بالسجون.

ولفت تامر أمين إلى أن مصر لا يوجد بها معتقلون كما تقول القنوات الإرهابية الموجودة فى تركيا وقطر.