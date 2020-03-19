سر اعتماد محمد رمضان على نجوم الغناء الشعبي للترويج لأعماله.. رضا البحراوي وشاكوش لـ البرنس.. وأحمد شيبة لـ نسر الصعيد

-محمد رمضان يعتمد على نجوم الغناء الشعبي للترويج لأعماله

- مسلسلات محمد رمضان

- أبرز المغنين الشعبيين المتعاونين مع محمد رمضان









يبحث الفنان محمد رمضان في كل خطواته عن الشهرة ولفت الأنظار إليه حتي فى أعماله التليفزيونية، وقرر أن يستعين بنجوم الغناء الشعبي والمهرجانات، خاصة بعدما حققوا شهرة كبيرة، فكلما وجد فنانا منهم يحقق انتشارا واسعا بين الجمهور تعاقد معه للترويج لأعماله، ليكسب شهرة أكثر.









ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز المغنين الشعبيين الذي تعامل معهم رمضان فى أعماله التليفزيونية









مسلسل البرنس





بعدما حقق الفنان رضا البحراوي ومغني المهرجانات حسن شاكوش رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي قرر محمد رمضان أن يستعين بهما من أجل الترويج لمسلسل البرنس" الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم.





ونشر المطرب الشعبي رضا البحراوي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر برفقة الفنان محمد رمضان وعلق على الصورة "ثقة فى الله نجاح# انتظرونا فى رمضان #مسلسل البرنس".





كما أعلن الفنان محمد رمضان عن انتهاء أغنية "شارع أيامى" للفنان حسن شاكوش وموعد نزولها على قناته على يوتيوب وهى الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل البرنس، ونشر محمد رمضان صورة تجمعه مع الفنان حسن شاكوش عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وعلق رمضان قائلا: " إمبارح انتهينا من أغنية #شارع_أيامي غناء#حسن_شاكوش الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل #البرنس





#رمضان2020انتاج #تامر_مرسي تأليف واخراج #محمد_سامي بكرة ان شاء الله على قناتي الرسمية على يوتيوب 🔨🔥☝🏽 #ثقة_في_الله_نجاح .





مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

زلزال





والعام الماضي استعان الفنان محمد رمضان بالمطرب الشعبي أحمد شيبه لغناء تتر مسلسل "زلزال"، وكان شيبة نشر صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع رمضان، وعلق: "صباح الورد.. تم الانتهاء من تسجيل تتر مسلسل رمضان زلزال لنمبر وان والفنان محمد رمضان ".





مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.





تدور أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه المشتري حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.









نسر الصعيد





وكان تواجد شيبه مع رمضان فى زلزال نتيجة لنجاحهما سويا من خلال مسلسل نسر الصعيد، فرمضان استغل نجاح أحمد شيبه بأغنية "أه لو لعبت يازهر" وقرر أن يكون المروج للمسلسل، وقدم له غنية "يعلم ربنا" التى حققت مشاهدات عاليه جدا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





ومن بعدها طرحت الشركة المنتجة أغنية جديدة للمطرب محمود الليثى، بعنوان «يا عمنا»، والتى كانت أقل حظا من الأولي، ولم تحظ بمشاهدات كبيرة مثل ماحققته اغنية الفنان أحمد شيبه.





وتدور أحداث العمل حول ضابط الشرطة زين (محمد رمضان)، الذى يدخل فى مواجهة شرسة مع هتلر (سيد رجب)، وهو رجل أعمال صعيدى يعمل فى التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كل منهما الإيقاع بغريمه، وعلى صعيد آخر، يجد «زين» نفسه فى صراع بين حب امرأتين إحداهما ابنة عمه.