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موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:33 م
مكياج كورونا
مكياج كورونا
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هاجر هانئ
نشرت إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موضة غريبة وغير متوقعة  وهى مكياج كورونا التى تعد من أغرب الصيحات كما وصفها البعض.

وكشفت الصور و الفيديوهات عن موضة مكياج كورونا وكيفية استخدام مساحيق التجميل عند ارتداء الكمامة الواقية من الفيروس.

ولم يقتصر الامر على المكياج فقط؛ بينما امتد إلى صيحات المانكير ايضا.

الموضة الجديدة لم تلقَ إعجابا من رواد موقع التواصل الاجتماعى، وتناولوا الأمر بالسخرية والاستهزاء نظرا للاستهانة بخطر فيروس كورونا، بدلا تقديم النصائح والتوعية اللازمة التى تقى من الاصابة.

وإليكم بعض الصور لموضة مكياج كورونا التى أثارت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور
موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور
موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور
موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور
موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور
موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور
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