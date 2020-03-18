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المتحدث العسكري: القوات المسلحة لم تنتشر في المحافظات لتنفيذ حظر تجوال .. وخطة شاملة لمنع التكدسات للحد من انتشار كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:45 م
العقيد تامر الرفاعي
العقيد تامر الرفاعي - المتحدث العسكري
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محمد إبراهيم
العقيد أح تامر الرفاعي:
= الشائعات يمكن أن تؤدي لإجراءات تضر بمصالح المواطنين
= القوات المسلحة تتعاون مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا
= لا صحة لاستخدام مروحيات عسكرية لرش مبيدات تقضي على فيروس كورونا
= المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة

نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الإنتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعى بعدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، مشددا على أن المتحدث العسكرى هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وشدد المتحدث العسكري في بيان له على أن القوات المسلحة تتعاون مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، منوها أن الشائعات التي تصدر للمواطنين تجعلهم في حالة ترقب وحذر، مؤكدا أن الشائعات يمكن أن تؤدي لإجراءات تضر بمصالح المواطنين، مضيفا أن القوات المسلحة لا تتأخر يومًا على المواطنين.

وأكد العقيد أح تامر الرفاعي، أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات، يتم فيها ذكر المعلومات والحقائق فقط، مطالبا المواطنين بالتأكد من صحة الأخبار التي تتداول من مصادرها الرسمية.

وأشار المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن الهدف من الشائعات، هو الإضرار بالمواطنين، موضحا أنه يجب اتباع تعليمات المتحدث العسكري وصفحات الوزارات الرسمية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تدعم إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد العقيد أح تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإٍسم القوات المسلحة، بإن هناك خطة شاملة للمنشآت العامة؛ لمنع التكدسات من المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على إن الدولة قادرة على تجاوز الأزمة الحالية وذلك من خلال تكاتف الجميع، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تدعم إجراءات الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة قامت بتطهير جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر،  مضيفا أن إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة تقوم بتعقيم وتطهير جميع الجامعات والمنشآت العامة.

كما أكد العقيد أح تامر الرفاعي أنه لا صحة لاستخدام مروحيات عسكرية لرش مبيدات تقضي على فيروس كورونا، موضحا أن هذه شائعات فقط، طالبا من المواطنين الالتزام بما تقوله الحكومة والوزارات المعنية، منوها أن الشائعات تضر بالمواطنين وتسبب حالات من الهلع والخوف.
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