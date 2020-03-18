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توك شو

يسرا وخالد سليم الأبرز.. نجوم الفن يقدمون رسائل توعوية للجمهور لمواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:17 م
كورونا
كورونا
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هاني حسين
عرض برنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، مقطع فيديو يرصد قيام مجموعة من نجوم الفن بتقديم رسائل توعوية إلى جمهورهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الفنانة يسرا  في الفيديو:" نواجه فيروس كورونا، ولازم كلنا نكون إيد واحدة في مواجهة هذا المرض".

وأكد المطرب خالد سليم  على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة، قائلا:" لازم كلنا نبقى ايد واحدة وقلب واحد ويجب أن نواجه فيروس كورونا بالوعي والالتزام بالإرشادات الصحية ولازم نبعد عن التجمعات الكبيرة ونحافظ على النظافة العامة ونتواجد في المنزل في هذه الفترة".

وقالت الفنانة  نجلاء بدر، :"  يجب علينا الحفاظ على مناعة الجسم وتناول البرتقال والثوم والبصل والأكل الصحي والحفاظ على النظافة والحفاظ على غسل الأيدي باستمرار  لمنع انتقال العدوى".

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