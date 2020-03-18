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أحمد موسى: العناصر الإرهابية تحرض ضد مصر بشائعات انتشار كورونا فى السجون ..فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:26 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك عناصر اخوانية وعناصر طابور خامس من جماعة الإخوان الإرهابية قامت بالتحريض ضد الدولة المصرية مؤكدا أنهم يؤكدوا انهم سيرسلون إلى منظمة الصحة العالمية أن مصر يوجد بها تفش لفيروس كورونا بين المساجين المصريين. 

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على  مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن ايطاليا سجلت اليوم اكثر من 475 حالة وفاه وأكثر من 4000 حالة إصابة وبريطانيا بها أكثر من 600 إصابة وهو ما يدل على ان مصر بها اجراءات وقاية كبيرة. 


وتابع الإعلامي أحمد موسى أن قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا ومتقدمة على مستوى العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بمصر التى سجلت عدد إصابات قليلة على مستوى العالم. 


وأشار أحمد موسى أن عدد سكان قطر لا يتجاوز المليون ونصف المليون وهو ما يعادل سكان منطقة جامعة الدول العربية بمصر ورغم ذلك سجلت عدد إصابات اكبر من مصر.


وقال الإعلامي أحمد موسى "اتكلم عن السجون اللى عندك الأول عندك 500 حالة ومفيش حالات إصابات بالسجون المصرية" مؤكدا أن هذه الحملة  تأتي لأنهم فشلوا في اسقاط الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
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