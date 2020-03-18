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تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن موعد إطلاق هاتف شاومي القادم Redmi K30 Pro

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:15 م
Redmi K30 Pro
Redmi K30 Pro
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شيماء عبد المنعم
كشفت العلامة التجارية الفرعية ريدمي التابعة لشركة شاومي، عن موعد إطلاق الهاتف Redmi K30 Pro، والذى سيتم الإعلان عنه رسميا يوم 24 مارس الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت التسريبات التى ظهرت في الآونة الأخيرة، عن بعض مواصفات هاتف شاومي الرائد القادم، فيما نشرت الشركة الصينية ملصقين للإعلان عن موعد إطلاق الهاتف، ويظهر بهما مواصفات أكثر لـ  Redmi K30 Pro .


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ويظهر الملصق الأول، لون الهاتف حيث سيتوفر جهاز Redmi K30 Pro باللون الأبيض، وقد أشارت التسريبات السابقة إلى ان الهاتف سيتوفر باللون الأزرق أيضًا، وسيأتي الهاتف بغلاف الزجاجي الخلفي، والإطار المعدني الذى يحمل زر الطاقة الأحمر، مع أربع كاميرات خلفية.

Redmi K30 Pro surfaces in new white color, more details revealed

ويكشف الملصق الثاني تفاصيل أكثر عن هاتف  Redmi K30 Pro، والذي يظهر بوضوح الكاميرا الأمامية المنبثقة، مع شاشة عرض يرافقها شخصيات من لعبة Fantasy Westward Journey 3D، وسيأتي الجهاز مع Game Turbo 3.0 للحصول على تجربة لعب أفضل.
 

Redmi K30 Pro surfaces in new white color, more details revealed

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، يضم الهاتف معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

ويشمل الهاتف بطارية بسعة 4700 مللي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الأساسية، كما أنه سيأتي مسبقا مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 11.
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