تسريبات تكشف عن موعد إطلاق هاتف شاومي القادم Redmi K30 Pro

كشفت العلامة التجارية الفرعية ريدمي التابعة لشركة شاومي ، عن موعد إطلاق الهاتف Redmi K30 Pro، والذى سيتم الإعلان عنه رسميا يوم 24 مارس الجاري.





شاومي الرائد القادم، فيما نشرت الشركة الصينية ملصقين للإعلان عن موعد إطلاق الهاتف، ويظهر بهما مواصفات أكثر لـ Redmi K30 Pro . وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت التسريبات التى ظهرت في الآونة الأخيرة، عن بعض مواصفات هاتفالرائد القادم، فيما نشرت الشركة الصينية ملصقين للإعلان عن موعد إطلاق الهاتف، ويظهر بهما مواصفات أكثر لـ Redmi K30 Pro .









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ويظهر الملصق الأول، لون الهاتف حيث سيتوفر جهاز Redmi K30 Pro باللون الأبيض، وقد أشارت التسريبات السابقة إلى ان الهاتف سيتوفر باللون الأزرق أيضًا، وسيأتي الهاتف بغلاف الزجاجي الخلفي، والإطار المعدني الذى يحمل زر الطاقة الأحمر، مع أربع كاميرات خلفية.









ويكشف الملصق الثاني تفاصيل أكثر عن هاتف Redmi K30 Pro، والذي يظهر بوضوح الكاميرا الأمامية المنبثقة، مع شاشة عرض يرافقها شخصيات من لعبة Fantasy Westward Journey 3D، وسيأتي الجهاز مع Game Turbo 3.0 للحصول على تجربة لعب أفضل.









وحسبما ورد في التسريبات السابقة، يضم الهاتف معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيضم شاشة خالية من القطع أو الثقب تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.



