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وجبات علاج كورونا.. ما هي حقيقة المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل .. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:15 م
مواقع التواصل الاجتماعى
مواقع التواصل الاجتماعى
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عادل نصار
كشف الدكتور أشرف عقبة رئيس وحدة المناعة بطب عين شمس، حقيقة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجبات معينة تعالج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أن هذا الأمر ليس هناك أي دليل واضح عليه.

وأضاف عقبة، في حواره مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر شاشة "أكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أن :"الكلام ده لا يوجد عليه دراسات علمية واضحة، ومفيش أي توصيات صدرت في هذا الشأن، وبعض المقولات التي تطالب البعض بتناول الثوم والبرتقال لمواجهة كورونا غير صحيحة، ومش هتعلي المناعة،  ولكن المفروض نعيش حياة صحية سليمة".  

وأكد رئيس وحدة المناعة بطب عين شمس، حقيقة، أن زيادة تناول الحمضيات لا يساعد على تقوية المناعة كما يعتقد البعض، مضيفا أن النوم الكافي وتجنب التوتر والتدخين من أهم وسائل تقوية المناعة. 

وفي السياق نفسه أشار عقبة، إلى أن المضادات الحيوية من أهم أسباب ضعف المناعة لدى البعض.
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