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محافظات

للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أجرى مسئولو الصحة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، اختبارًا للكشف عن حرارة المواطنين القادمين من محافظات أخرى، وذلك عبر جهاز قياس درجة الحرارة إلكترونيًا Infrared Thermometer، وذلك من خلال الكمين الأمني بمدخل مدينة دسوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق، والفريق الطبي المرافق له، والسيد شنقار، وأحمد عيسي، نائبي رئيس مركز ومدينة دسوق، وقوة من قسم شرطة دسوق والمرور .  

وخضع لاختبارات قياس درجات الحرارة والفحوصات الطبية، السائقون والمواطنون القادمون من المحافظات المجاورة، وذلك بهدف الاطمئنان عليهم، وسلامتهم من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور حالات إيجابية في عدد من محافظات الجمهورية.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
للكشف عن كورونا.. قياس الحرارة إليكترونيًا للقادمين إلى كفر الشيخ..صور
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