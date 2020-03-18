فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

كشفت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من اسبانيا وتحديدا من برشلونة.
وقالت هند في الفيديو ببرنامج "et بالعربى" : شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية.
وأضافت قائلة إن اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن وهي حاليا في المستشفى تتلقي العلاج.
⭕#هند_البحرينية أول مصابة بـ #كورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص #الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض🙏 متمنيين لها الشفاء العاجل 🌺🌺https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي— ET بالعربي (@ETbilArabi) March 18, 2020
__________@hind_bh2 pic.twitter.com/pvEWZNIUOO