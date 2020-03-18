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فن

فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من اسبانيا وتحديدا من برشلونة. 


وقالت هند في الفيديو ببرنامج "et بالعربى" : شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية. 


وأضافت قائلة إن اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن وهي حاليا في المستشفى تتلقي العلاج. 


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