فنانة عربية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا .. فيديو









وقالت هند في الفيديو ببرنامج "et بالعربى" : شعرت ببعض الأعراض وقمت بإجراء التحليل والفحوصات الطبية اللازمة وظهرت النتائج إيجابية.









وأضافت قائلة إن اكتشافها للمرض في مراحله الأولى أفضل وأنها لم تشعر ببعض الأعراض الخطيرة حتى الآن وهي حاليا في المستشفى تتلقي العلاج.









⭕#هند_البحرينية أول مصابة بـ #كورونا من المشاهير في العالم العربي، وهي الآن بالمستشفى في البحرين بعد عودتها من برشلونة حيث ظهرت نتيجة فحص #الكورونا إيجابية ولكن من غير أي أعراض🙏 متمنيين لها الشفاء العاجل 🌺🌺https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي

__________@hind_bh2 pic.twitter.com/pvEWZNIUOO — ET بالعربي (@ETbilArabi) March 18, 2020

كشفت الفنانة هند البحرينية عن إصابتها بفيروس كورونا فور عودتها من اسبانيا وتحديدا من برشلونة.