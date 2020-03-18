AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب لـ 54 حالة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:01 م
ارتفاع عدد الإصابات
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب لـ 54 حالة
Advertisements
شيماء مصطفى
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب اليوم الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، أعلن وزير الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 54 حالة مؤكدة.

وكانت السلطات المغربية، أعلنت أول أمس الاثنين، إغلاق جميع المساجد في كل أنحاء المملكة وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا. 

كما أغلقت وزارة الداخلية المطاعم وقاعات السينما والمسارح والقاعات الرياضية، والأندية العامة والحمامات وغيرها من الأماكن الترفيهية.

وعلق المغرب، كل الرحلات الجوية الدولية وأغلق المدارس ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يعلق رحلاته الجوية من وإلى الجزائر

العالم يستجيب ولندن لا تبالي.. لماذا تخاطر بريطانيا بشعبها في مواجهة كورونا

قرار عاجل.. المغرب يوقف جميع الرحلات الجوية الدولية لمواجهة انتشار كورونا

الأعلى إصابة فى الخليج.. 7 قرارات جديدة من قطر لمواجهة كورونا

كورونا يجعل العالم في حالة طوارئ.. إجراءات غير مسبوقة من أمريكا إلى أفريقيا.. إغلاق المطاعم والمقاهي في ولايات أمريكا.. وسباق دولي لاكتشاف علاج للمرض

المغرب تعلن إغلاق جميع المساجد بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

ممدوح غراب يزف بشرى لأهالى الشرقية بشأن كورونا.. فيديو

خالد عبدالعزيز يوضح حقيقة تبرع محمد صلاح بـ 20 مليون جنيه لمحاربة كورونا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إصابة عدد من لاعبي الدوري بفيروس كورونا

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

بـ ماكياج جذاب.. هبة مجدى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور .. شاهد

المتحدث العسكري : خطة شاملة للمنشآت العامة لمنع تكدسات المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات بطلة la casa de papel

ما وراء الحب 10 نصائح تساعدك على التخلي عن شخص تحبه

موضة غريبة لـ مكياج كورونا تثير جدلا على السوشيال ميديا.. صور