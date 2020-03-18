ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب لـ 54 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب اليوم الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، أعلن وزير الصحة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل خمس حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 54 حالة مؤكدة.





وكانت السلطات المغربية، أعلنت أول أمس الاثنين، إغلاق جميع المساجد في كل أنحاء المملكة وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.





كما أغلقت وزارة الداخلية المطاعم وقاعات السينما والمسارح والقاعات الرياضية، والأندية العامة والحمامات وغيرها من الأماكن الترفيهية.





وعلق المغرب، كل الرحلات الجوية الدولية وأغلق المدارس ومنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا.