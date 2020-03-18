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استقبال حار من جمهور منى الشاذلي لـ منشد الشارقة 2020

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:04 م
محمد طارق
محمد طارق
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هاني حسين
قال محمد طارق الحاصل على جائزة منشد الشارقة لعام 2020، إنه لم يتوقع تحقيق لقب المسابقة على الإطلاق، مضيفا "لما رجعت القرية لقيت البلد كلها طلعت عشان تحتفل بفوزي".

واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" محمد طارق بحفاوة كبيرة.

وأضاف محمد طارق في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع على قناة " سي بي سي"، : قائلا: "فوجئت بتعليق لوحات عليها صورتي وشاهدت فرحة الأهالي بي".

وتابع محمد طارق: "لجنة تحكيم منشد الشارقة بها قامات كبيرة ولها باع كبير في الإنشاد الديني ومنهم المنشد محمود التهامي".

وأكمل محمد طارق: "بعد تخرجي في الجامعة اشتغلت مدرس لغة عربية وكان الإنشاد مجرد هواية، وتعلمي للغة العربية وحبي للقرآن الكريم جعلني متمكنا من مخارج الحروف والألفاظ".
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