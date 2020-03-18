استقبال حار من جمهور منى الشاذلي لـ منشد الشارقة 2020

قال محمد طارق الحاصل على جائزة منشد الشارقة لعام 2020، إنه لم يتوقع تحقيق لقب المسابقة على الإطلاق، مضيفا "لما رجعت القرية لقيت البلد كلها طلعت عشان تحتفل بفوزي".





واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" محمد طارق بحفاوة كبيرة.





وأضاف محمد طارق في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع على قناة " سي بي سي"، : قائلا: " فوجئت بتعليق لوحات عليها صورتي وشاهدت فرحة الأهالي بي".





وتابع محمد طارق: "لجنة تحكيم منشد الشارقة بها قامات كبيرة ولها باع كبير في الإنشاد الديني ومنهم المنشد محمود التهامي".



