يا إمام الرسل.. منشد الشارقة 2020 يبدع في الابتهال والإنشاد على الهواء.. فيديو

أبدع محمد طارق الفائز بمسابقة منشد الشارقة في دورتها الثانية عشر، في غناء ابتهال «يا إمام الرسل انت بعد الله معتمدي»، مع الإعلامية منى الشاذلي على الهواء.





وقال محمد طارق في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم منى الشاذلي " المذاع على قناة " سي بي سي":" إنه فوجئ لدى عودته إلى مصر بتعليق لوحات عليها صورته وشاهدت فرحة الأهالي في منطقة سكني بي بعد تحقيق اللقب".





وتابع محمد طارق:" لجنة تحكيم منشد الشارقة بها قامات كبيرة ولها باع كبير في الإنشاد الديني ومنهم المنشد محمود التهامي".





وأكمل محمد طارق:"بعد تخرجي من الجامعة اشتغلت مدرس لغة عربية وكان الإنشاد مجرد هواية، وتعلمي للغة العربية وحبي للقرآن الكريم جعلني متمكنا من مخارج الحروف والألفاظ".