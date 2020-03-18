حماية المستهلك: ليضع التاجر الجشع الوطن نصب عينيه بعد تلك التحديات..فيديو

أكد اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز معني بحماية وخدمة المواطنين مؤكدا أن هناك اجراءات وقائية وتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ اجراءت رادعة لمستغل هذه الظروف على من رفع السلع على المواطنين لاستغلال حاجتهم.





وأضاف عبد المعطي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن هناك تعاونا بين الرقابة التجارية وجهاز حماية المستهلك ووازرة التموين و تم اطلاق عدد من العمليات بعد ان تم تلقي عدد من الشكاوي والسلبيات التى تم رصدها.





وتابع انه تم تلقى خلال تلك الفترة ما يقرب من 450 بلاغا تم التأكيد فيه أن هناك حبسا للسلع عن التداول واخفائها والإمتناع عن البيع وتم ضبطهم بمعرفة جهاز حماية المستهلك.





وأشار اللواء راضي عبد المعطي أنه تم رصد مصنع تحت بير السلم لتصنيع الكمامات مؤكدا أن التاجر الجشع يجب ان يضع امامه الوطن الذي يواجه التحديات.



