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حوادث

تطوير ميدان الرماية.. تعرف على التحويلات المرورية في الجيزة

الخميس 19/مارس/2020 - 03:41 ص
ميدان الرماية
ميدان الرماية
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مصطفى الرماح
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء تحويلة مرورية، في إطار عمليات تطوير ورفع كفاءة طريق الفيوم، وميدان الرماية.

وجاءت التحويلات المرورية كالتالي: "للقادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى ومناطق كرداسة، يقوم بالسير يسارًا باتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة، ثم استكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطئ بمحور المنصورية، ثم السير يمينًا بالطريق البطيء بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية ومنه إلى شارع الملك فيصل يمينًا، أو استكمال السير اتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة".

كما تم رفع كفاءة شارع الشمس وأزالت أي معوقات مرورية وتم منع الانتظار بطول شارع الشمس بالكامل على الجانبين لتسهيل الحركة المرورية، كما تم وضع العلامات المرورية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدي المركبات ومنعًا من حدوث أي تكدسات
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