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بين الناس

البيت مشرخ.. عجوز يناشد أهل الخير إصلاح سقف منزله بعد تصدعه بسبب الأمطار

الخميس 19/مارس/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن الشحات البشارى، من قرية ابيوقا مركز كوم حمادة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة من أهل الخير ، مساعدته فى تركيب سقف لمنزله الذى أصيب بأضرار كبيرة نتيجة سقوط الأمطار .

 

ويقول فى رسالته "أناشد أهل الخير مساعدتي  بسبب سقوط سقف منزلى وانا رجل مسن  واعيش مع زوجتى"، مؤكدا ان البيت مشرخ يحتاج عمود داخلى وسقف بعد سقوط الامطار الاخيرة.

 

 

التواصل مع الحالة 01029210865

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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