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بين الناس

سيارتى موديل 94.. مواطن يستغيث بالتموين لإعادة تشغيل بطاقة أسرته المتوقفة

الخميس 19/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن محمد ريحاني محمد إبراهيم ، مقيم منطقة القلج محافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من ايقاف بطاقة التموين الخاصة بأسرته منذ أكثر من أربعة أشهر بداعي امتلاك اكثر من سيارة وهو أمر مناف للحقيقة 


حيث لا يمتلك سوى سيارة موديل 1994 وقد قام بعمل تظلم الى مكتب التموين وتقديم خطاب من المرور يفيد أنه لا يملك سوى سيارة واحدة وأنه كان يمتلك سيارة موديل 1982 وقد قام ببيعها بتوكيل منذ فترة وقدم التوكيل وخطاب المرور الى التموين وحتى الآن لم يتم عودة تشغيل البطاقة وهو مريض قلب ويستخدم السيارة للوصول إلى عمله.

رقم قومي 26706010104252

وقال فى شكواه : تم إيقاف بطاقة التموين وتم عمل تظلم وتقديم الأوراق الى مكتب التموين وانا مريض بضعف في عضلةالقلب ولا أملك سوى سيارة واحدة.

 

وناشد المسؤولين العمل على إزالة أسباب الشكوى للتواصل مع الشاكى : 01095612200

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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