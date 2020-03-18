الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحي 14 يوما

أرسلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خطابا جاء فيه : فى ضوء حرص وزارة الصحة والسكان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبناء على نتائج التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التي تم رصدها للمخالطين فيرجي التفضل بالموافقة والتوجيه بما يلزم للجهات المعنية للتشديد على وجوب تطبيق الاجراءات الاحترازية التالية علي محافظات البحر الأحمر والاقصر وجنوب سيناء وأسوان.





ووفق قرار وزيرة الصحة تتضمن الاجراءات عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية وذلك لمدة 14 يوما اعتبارا من اليوم او من تاريخ خروج اخر سائح من المحافظة على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحي نظرا لان ايقاف حركة الطيران سيؤدى لمغادرة هذه الأطقم من المنشآت السياحية .





وجاء بالقرار الزام المحافظين بتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية مع عدم استقبال السياحة الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة اخر سائح .