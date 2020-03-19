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حوادث

للمرة الثانية.. تجديد حبس قهوجي لحيازته سلاحا ناريا في دار السلام

الخميس 19/مارس/2020 - 01:01 ص
حبس
حبس
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رامى المهدى
جدَّد قاضي المعارضات، حبس بلطجي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالهروب فى قضايا متنوعة "بلطجة وسلاح أبيض، مشاجرة"، وبحوزته سلاح ناري طبنجة.

البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن قهوجي- السابق اتهامه في 5 قضايا  "بلطجة، سلاح أبيض، مشاجرة" آخرهم قضية دار السلام "بلطجة" والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أخرى "مشاجرة"- يتردد على دائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط  وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته سلاح ناري (طبنجة عيار 9 ملم ماركة حلوان مطموسة الأرقام ) و5 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته بقرار الضبط والإحضار الصادر ضده؛ أقر به، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع عن نفسه.

واتخذت الإجراءات القانونية .
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