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توك شو

طبيبة المنصورة : الأطباء هم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا ..فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:58 م
ايه الحديدى
ايه الحديدى
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ايه الحديدى رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الصدر بالمنصورة ،:أنني وزملائي لا نفكر في اى شىء كما اننا اى موقف نوضع فيه نتعامل معه دون التفكير في أي شىء سوى مساعدة المرضى كما اننا نضحى بأرواحنا ونعمل في اى وقت انا وجميع الاطباء علي مستوى الجمهورية . 


وأضافت اية الحديدى خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن مرافقتي للحالة المصابة بفيروس كورونا جاءت تزامنا مع الوقت التي اتواجد فيه كما ان اى طبيب آخر كان يفعل ما قمت به دون تردد .


وأوضحت ايه الحديدى ،: أننا لا نصارح المريض مباشرة انه لديه كورونا ولكننا نمهد له انه مريض بالتهابات في الجهاز الرئوي واننا نريد عمل تحاليل لك ونريد وضعك في غرفة منفردة حتى يتم شفاؤك وهكذا نتعامل مع حالات فيروس كورونا .


وتابعت ايه الحديدى ، أن المريض يحدث له حالة من الهلع عند معرفة أنه مصاب بفيروس كورونا وهذا يجعلنا نتعامل معه بكل حرص .

واستكملت ايه الحديدى ، أن الأطباء هم خط الدفاع الاول من فيروس كورونا ويجب علي الشعب أن يأخذ حذره .
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