AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس صاحب مكتب كمبيوتر زور المستندات الحكومية بالسلام

الخميس 19/مارس/2020 - 03:01 ص
حبس
حبس
Advertisements
رامي المهدي
قرر قاضي المعارضات ، تجديد حبس صاحب مكتب كمبيوتر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية مقابل أموال.


وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة مفادها قيام صاحب مكتب كمبيوتر الكائن فى دائرة قسم شرطة السلام أول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ويتخذ من مكتبه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المكتب ملكه، وعُثر داخل على مستندات حكومية جميعهم مزورين ومبلغ مالي 1000 جنيه.

واعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية  وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي  تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زور كارنيهات الصحفيين والإعلاميين.. ضبط صاحب مطبعة بالموسكي

حبس أمين مخزن بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة تزوير شهادات دراسية

ترشيحاتنا

حقيقة اكتشاف علاج لفيروس كورونا ومتى ينتهي تخليقه؟.. تعرف على الإجابة

أهم الأخبار .. إصابة فنانة شهيرة بكورونا .. تحذيرات من طقس الخميس.. ووضع العاملين بالسياحة في 4 محافظات بالحجر الصحي

بسبب كورونا.. وزير التموين: دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية

الأسوأ لم يأت بعد.. الصحة العالمية تحذر الدول الإفريقية بسبب كورونا

هذا النادي يهدد استقرار كارتيرون مع نادي الزمالك .. تعرف عليه

ماذا يحدث للجسم عند تناول السماق؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. فيروس كورونا يصيب الأطفال في هذه الحالات

مصابة بـ كورونا تحكي ما فعله الفيروس بها: جسدي يحترق

عدم الثقة في الرجال.. 6 مشاكل نفسية تواجه المرأة بعد الطلاق