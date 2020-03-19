تجديد حبس صاحب مكتب كمبيوتر زور المستندات الحكومية بالسلام

قرر قاضي المعارضات ، تجديد حبس صاحب مكتب كمبيوتر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير المستندات الحكومية مقابل أموال.









وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة مفادها قيام صاحب مكتب كمبيوتر الكائن فى دائرة قسم شرطة السلام أول بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ويتخذ من مكتبه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي .





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه داخل المكتب ملكه، وعُثر داخل على مستندات حكومية جميعهم مزورين ومبلغ مالي 1000 جنيه.





واعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.