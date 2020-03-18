الجامعة البريطانية: طلاب طب أسنان عالجوا 70 الف مريض في 2019 مجانًا

قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، نقدم خدمات مجتمعية من خلال 3 كليات بالجامعة وهم كلية طب الأسنان وخاصة وأنها احدث كليات طب الاسنان في منطقة الشرق الأوسط حيث أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم يوميا لا يقل عن 500 مريض .





واضاف "حمد" في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الجامعة تملك 9 عيادات فالطالب الذي يتدرب بها حيث يتمكن من الحصول على تدريب على اعلي مستوى، وتقدم الخدمات لهم مجانا ، مشيرا إلى أن الجامعة استقبلت العام الماضي 70 الف مريض تم علاجهم خلال العام الماضي.







