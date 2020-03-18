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تعليم

الجامعة البريطانية: طلاب طب أسنان عالجوا 70 الف مريض في 2019 مجانًا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:55 م
الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية بالقاهرة
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نهلة الشربيني
قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة، نقدم خدمات مجتمعية من خلال 3 كليات بالجامعة وهم كلية طب الأسنان وخاصة وأنها احدث كليات طب الاسنان في منطقة الشرق الأوسط حيث أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم يوميا لا يقل عن 500 مريض .

واضاف "حمد" في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الجامعة تملك 9 عيادات فالطالب الذي يتدرب بها حيث يتمكن من الحصول على تدريب على اعلي مستوى، وتقدم الخدمات لهم مجانا ، مشيرا إلى أن الجامعة استقبلت العام الماضي 70 الف مريض تم علاجهم خلال العام الماضي.


وأوضح أن كلية الصيدلة تقدم خدماتها من خلال عمل فريق طبي يتوجه إلى القرى بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية كعمل انساني، بينما كلية الهندسة تقدم مشروعات من قبل الطلاب تفيد المصانع وبشكل خاص منطقة العاشر من رمضان حيث تم إجراء تعاون مع هيئات المستثمرين بالعاشر لدعم هذه المشروعات.
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