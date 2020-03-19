تجديد حبس قاتل نجل عمه وإلقاء جثته بالسيدة زينب

جدد قاضي المعارضات حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل عمه وإلقاء جثته بجوار معهد الأورام بالسيدة زينب.





وكانت كشفت التحقيقات، مع المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات بينهما، وإلقاء جثته بجوار معهد الأورام بمحافظة القاهرة، التفاصيل الكاملة للواقعة، وقال إنه استدرج الضحية لأحد الشوارع بمحافظة الجيزة، وأثناء محاولته الاعتداء عليه، توفي من الخضة، قبل ضربه.





وتابع أنه عقب وفاته تخلص من الجثة لعدم افتضاح أمره، وحمله داخل سيارة وألقى به بجوار معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.





تلقى النقيب مهند خليل، معاون مباحث السيدة زينب، بلاغا من الأهالي مفاده العثور على جثة شاب ملقاة بجوار معهد الأورام، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 17 سنة، ومرتدي ملابسه بالكامل، ومصاب بكدمات، ويظهر عليه آثار اعتداء بالضرب، ولم يعثر بحوزته على أي مستندات تدل على هوايته.





وبعمل التحريات وفحص بلاغات التغيب المقيدة حديثا أمكن تحديد هويته، وتبين أنه يدعى "م.أ"، ومقيم بدائرة القسم، وتم التوصل مع أهليته، وبمناقشتهم تبين وجود خلافات أسرية مع نجل عم الضحية.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن النقيب مهند خليل، من القبض على المتهم، وبمواجهته بما أسفر عنه التحريات والضبط اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة بينه وبين الضحية.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.



