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مرأة

جديدة ولذيذة.. تعلمي طريقة عمل الأممة الدمياطي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:01 م
طريقة عمل الأممة
طريقة عمل الأممة الدمياطي
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آية التيجي
إذا كنتي تريدن تقديم اكلة لذيذة ومختلفة، فقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل الأممة الدمياطي، وهي أحد الأكلات الشهيرة في محافظة دمياط، ولها مذاق مميزة ومختلف للغاية.

وقت التحضير: 20 دقيقة
وقت الطبخ: 45 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص

وتعتبر طريقة عمل الأممة الدمياطي أحد الأكلات اللذيذة والمميزة للغاية، ويمكن ان تقدم بين الوجبات كـ سناكس او خلال وجبة الغذاء، أو حتى في المناسبات، حيث انها تعتبر اكلة غير مكلفة، ولها مذاق شهي، وإليكم طريقة عمل الأممة الدمياطي بالتفصيل..

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طريقة عمل الأممة الدمياطي

مقادير الأممة الدمياطي :

رقاق ناشف
كبد وقوانص وأجنحة البطة
2 بصل مقطع
لتر شوربة بط
5 ملعقة كبيرة زبيب
3 ملعقة كبيرة سمنة
ملح
فلفل أسود

طريقة عمل الأممة الدمياطي :

1- في طاسة على النار ننزل بالبصل وفوقه الكبد والقوانص، والزبيب والملح والفلفل الأسود، ونقلب جيدًا.
2- نتركها حتى تمام النضج، ثم نحضر صينية وندهنها سمنة.
3- نأخذ شريحة من الرقائق، ونسقيها شوربة.
4- نضعها في الصينية حتى نصل لنصف كمية الرقاق، ثم نضيف خلطة الكبد والقوانص ونكمل باقي الرقاق.
5- ثم نسقي بالشوربة، ونضيف باقي السمنة، ونقطعها.
6- ندخلها الفرن على نار متوسطة، حتى تمام النضج، ثم تقدم..
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