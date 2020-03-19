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تعليم

كلية زراعة عين شمس تقدم خدمة جديدة لطلابها للتعلم عن بعد

الخميس 19/مارس/2020 - 04:25 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس أرقاما خاصة فقط لـ استقبال رسائل من جميع الطلاب (مستويات أساسية - دراسات عليا - تعليم مدمج) الذين لم يسبق لهم الحصول على حساب جامعي. 

ويجب عليهم إرسال ما يلى:

صورة البطاقة (وجهين)
صورة الكارنيه الجامعي (لاى سنه)
على رقم 01552172778 من خلال خدمة whatsapp

بالاضافة الي جميع الطلاب (مستويات أساسية - دراسات عليا - تعليم مدمج)الذين لديهم حساب جامعى سابق و ليس لديهم كلمة مرور او حسابهم غير نشط ارسال ما يلى

صورة البطاقة (وجهين)
صورة الكارنيه الجامعي(لاى سنه)
اسم البريد الإلكتروني (اذا كان متاح)
على رقم 01552172779 من خلال خدمة whatsapp

ونوه بأن الأرقام لم  تلتفت لاية رسائل نهائيا لا تحتوى على ما سبق أو من غير الطلاب مع ضرورة العلم أن الأرقام غير متاحة للمكالمات الصوتية نهائيا مع ضرورة الالتزام بإرسال للرقم المخصص للخدمة فقط.
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