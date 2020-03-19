كلية زراعة عين شمس تقدم خدمة جديدة لطلابها للتعلم عن بعد

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس أرقاما خاصة فقط لـ استقبال رسائل من جميع الطلاب (مستويات أساسية - دراسات عليا - تعليم مدمج) الذين لم يسبق لهم الحصول على حساب جامعي.





ويجب عليهم إرسال ما يلى:





صورة البطاقة (وجهين)

صورة الكارنيه الجامعي (لاى سنه)

على رقم 01552172778 من خلال خدمة whatsapp





بالاضافة الي جميع الطلاب (مستويات أساسية - دراسات عليا - تعليم مدمج)الذين لديهم حساب جامعى سابق و ليس لديهم كلمة مرور او حسابهم غير نشط ارسال ما يلى





صورة البطاقة (وجهين)

صورة الكارنيه الجامعي(لاى سنه)

اسم البريد الإلكتروني (اذا كان متاح)

على رقم 01552172779 من خلال خدمة whatsapp



