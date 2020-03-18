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توك شو

بسبب كورونا.. مخاليف: تطبيق العزل المنزلي لا يناسب الأسر الكادحة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:04 م
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف
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أسامة علي

أبدى عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، اعتراضه على فرض العزل المنزلي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأوضح مخاليف خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة"المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الاعلامى وائل الابراشى، أن فرض المعزل المنزلي يمثل صعوبة كبيرة على المواطنين،وذلك بسبب عدم توافر المدخرات المالية الكافية مع أغلبية الأسر التى تمكنها من عزل نفسها فى المنزل لمدة أسبوع أو أكثر.


وتابع عضو مجلس  النواب، مصر بها طبقة كادحة تخرج للعمل يوميا لكسب القوت الذي يكفيها لـ يوم واحد فقط، مطالبا الاسرة المصرية التى لديها مقدرة مالية بعزل نفسها لمدة أسبوع أو أكثر.

 

وحذر عاطف مخاليف، من التجمعات الكبيرة للمواطنين فى أماكن واحدة،مؤكدا أن الوقاية خير من العلاج.


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