أول لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد في العالم تحصل عليها جينيسيس GV80 ..صور

أعلنت شركة "كونتيننتال" لقطع السيارات، أول لوحة عدادات ثلاثية الأبعاد بالسيارة الأعلى فى فئتها جينيسيس GV80، واعتبارها تقنية ثورية لتحسين سلامة السائق.

وقامت شركة كونتيننتال، بتصميم حواجز الصورة بشكل يضمن تكوين شكل ثلاثي الأبعاد للعين، وهو أمر مفيد للغاية عند القيادة ونقل صور خريطة الطريق عبر الكاميرات.





كما أن النظام يتتبع حركة عين السائق مع تغيير زاوية الصورة الثلاثية الأبعاد بشكل دقيق لتناسب توجه عين السائق، كما يشمل النظام كاميرا لمراقبة تشتت السائق وتنبيهه في حالة النعاس أو إبعاد العين عن الطريق لفترة مطولة.





والغرض النهائي لهذا النظام هو دمج وسائط التواصل بين السائق والسيارة إلى وحدة موحدة ثلاثية الأبعاد، مع التفاعل عبر الإشارة وإمكانية سحب الخرائط باليد من الشاشة المقابلة للركاب الأمامي إلى شاشة السائق بسهولة، كما يدعم النظام القيادة الذاتية.



