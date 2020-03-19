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بين الناس

تعبت من اللف فى الشوارع.. أرملة تناشد التضامن صرف معاش للإنفاق على أبنائها

الخميس 19/مارس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة شادية، البالغة من العمر 56 عاما،  من سكان أرض اللواء فى بولاق الدكرور بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن بتوفير معاش شهرى لها ولأولادها بعد أن تعبت من التجوال بالشوارع.
  
وتقول فى رسالتها: تعبت من كتر اللف في الشوارع والخدمة في البيوت ونفسى أستريح أنا وعيالى، عيالى في مدارس ومحتاجين مصاريف كل يوم، وما عنديش أى دخل غير صينية ترمس بلف بيها في الشوارع والحوارى عشان أصرف عليهم.

وأضافت: أواجه الحياة وحدى بعد أن توفى زوجى بعد صراع طويل مع المرض تاركًا لى  كوم لحم  دون دخل.

للتواصل : 01066789870

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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