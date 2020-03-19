عندى 4 قراريط.. فهيمة تستغيث بسبب إيقاف بطاقة التموين

شكت السيدة فهيمة عبد الهادي محمد حضيري، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين التى تحمل رقم 116005304198، ويحمل رقم قومى 26409051600782 .

وتقول فى رسالتها: فوجئت بملاحظة على ورقة العيش، أنه تم إيقاف بطاقة التموين بسبب امتلاك 10 أفدنة رغم أنني أمتلك 4 قراريط فقط وقمت بعمل تظلم ورغم كل ذلك لا تعمل ومرفق صور التظلم وصور شهادة الجمعية الزراعية.

وناشدت المسئولين بضرورة التدخل لعودة البطاقة وصرف المواد التموينية الخاصة بها للمساعدة على المعيشة.

للتواصل مع الشاكية 01096235639

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360