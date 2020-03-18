نائب محافظ القاهرة تبحث حل النزاع على أرض مشروع ورش صقر قريش

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا، استهدف دراسة آلية حل النزاع القائم بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش بشأن مساحة الارض المحددة مقابل المديونية المستحقة للمحافظة من قبل الجمعية، وذلك في اطار استكمال مشروع الورش، والمتوقف منذ سنوات,
وشهد الاجتماع، التوصل لاتفاق بين اطرافه، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، واستكمال الاعمال بالمشروع، بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة.
واكدت نائب المحافظ، حرصها على الحفاظ علي اموال الدولة، واسترداد مستحقات المحافظة فيما يخص المنطقة الجنوبية.
كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة لمشكلة شرق وغرب الأتوستراد بمنطقة صقر قريش بنطاق حي البساتين.
حضر الاجتماع كل من اللواء محمد حنفي السكرتير العام ، ورئيس الاتحاد التعاوني للإسكان المركزي، والمدير التنفيذي لجمعية صقر قريش، والمستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين.