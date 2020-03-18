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رياضة

عرض مُغرٍ من الزمالك لنجم الفريق لتجديد عقده

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:07 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عرض مسؤولي النادي، لحازم إمام، كابتن الفريق بالتجديد مع النادي لمدة ثلاثة مواسم، بدءًا من الموسم الجديد.


وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك ، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في الوقت الحالي، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واضاف المصدر ان مسؤولي القلعة البيضاء، عرضوا على حازم إمام التوقيع على عقد لمدة ثلاثة مواسم، مقابل الحصول على 6 ملايين جنيه في الموسم الأول.

ياتي هذا بزيادة 500 ألف جنيه في الموسم الثاني، على أن يحصل على 7 ملايين جنيه في الموسم الثالث والأخير".

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