للكشف عن كورونا.. إجراءات مشددة جديدة بمحافظة كفر الشيخ.. تعرف عليها

أجرى مسئولو الصحة بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، اختبارًا للكشف عن حرارة المواطنين القادمين من محافظات أخرى، وذلك عبر جهاز قياس درجة الحرارة إلكترونيًا Infrared Thermometer، وذلك من خلال الكمين الأمني بمدخل مدينة دسوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزى أغا، مدير الإدارة الصحية بدسوق، والفريق الطبي المرافق له، والسيد شنقار، وأحمد عيسي، نائبي رئيس مركز ومدينة دسوق، وقوة من قسم شرطة دسوق والمرور .

وخضع لاختبارات قياس درجات الحرارة والفحوصات الطبية، السائقون والمواطنون القادمون من المحافظات المجاورة، وذلك بهدف الاطمئنان عليهم، وسلامتهم من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور حالات إيجابية في عدد من محافظات الجمهورية.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

على جانب أخر عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتقليل حدة انتشاره، وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية.

وأكد المحافظ على استمرار تعليق العمل مؤقتًا بكافة الأسواق؛ الموسمية، الأسبوعية، الماشية بدائرة المحافظة لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، والتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقر تلك الأسواق، وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

وشدّد محافظ كفر الشيخ، على غلق كافة المراكز التعليمية التابعة لأي جهة منعًا لتجمعات الطلاب وحرصًا علي سلامتهم، وتنفيذ الحملات اليومية والأمنية لمتابعة تنفيذ ذلك لمدة أسبوعين بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ، باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وربط الشكوى والبحث عنها بالرقم القومي ورقم الخدمة، حيث يتم توجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار حظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح وأماكن استخدام العاب الفيديو جيم (بلاي استيشن وصالات الچيم) مؤقتًا لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد في حالة الضرورة، بالإضافة إلي إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم مؤقتًا حفاظًا علي صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى من خلالها.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره واتخاذ إجراءات صحية مشددة، بناءً علي قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م.