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وزيرة الهجرة تكشف عن جهود الدولة لعودة المصريين العالقين في الكويت والسودان ..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 02:53 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
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محمود محسن
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك عددا كبيرا من المناشدات وصلت لوزارة الهجرة من طلاب مصريين فى السودان أعربوا عن أمنياتهم في العودة للوطن خلال تلك الفترة. 

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية وأجهزة الدولة تم التواصل مع السفير المصري فى السودان، والذي أكد أن هناك 1700 مواطن أبدوا رغبتهم فى العودة، وتم فتح المعابر وتنظيم الحافلات. 

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن هناك 30 حافلة تم تخصيصها من أجل عودة أبنائنا من السودان، مؤكدة أنه بالفعل تم تحرك تلك الحافلات. 

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن هناك اهتمامًا من الدولة والتيسير عملية الانتقال لأرض الوطن، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة  لتقديم الفحوصات للمصريين العائدين من السودان  بعد التواجد فى معبر "وادى حلفا" ووزارة الصحة ستكون موجودة للكشف عليهم قبل التوجه لمنازلهم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن اهتمام الدولة وتكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالمصريين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية وهناك اتصال دائما مع الاجهزة المعنية من أجل عودة أبنائنا بالخارج وهناك 271 مصريًا عادوا من الكويت.
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