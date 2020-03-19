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محافظات

تعرف على عدد المقاهي والمراكز التعليمية المغلقة في القاهرة بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 07:58 ص
تعرف على عدد المقاهي
تعرف على عدد المقاهي والسناتر التعليمية المغلقة في القاهرة
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عبد العزيز جمال
أعلنت محافظة القاهرة حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في إطار توجه الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جميع الأحياء بالالتزام بالحزم الشديد في تنفيذ الإجراءات حرصا على صحة المواطنين، مؤكدا أنه لا تهاون فيما يخص صحة مواطني العاصمة.


وفيما يلي نستعرض لكم بالأرقام إنجازات أحياء العاصمة فيما يتعلق بقرارات المحافظ لمواجهة كورونا منذ بداية الحملة .. 


1- حي وسط : المرور على 70 مقهى ، تم غلق 6 مراكز تعليمية، تمت مصادرة 130 شيشة 


2- حي غرب مدينة نصر :  المرور على 17 مقهى ، تم غلق 12 مركزا تعليميا، غلق 8 حضانات تمت مصادرة 520 شيشة ، 2 صالة رياضية
 
3- حي المطرية:  المرور على 20 مقهى ، تم غلق 22 مركزا تعليميا، تمت مصادرة 80 شيشة ، غلق 26 حضانة 

4- حي شرق مدينة نصر : المرور على 27 مقهى ، تم غلق 25 مركزا تعليميا، غلق 9 حضانات، تمت مصادرة 141 شيشة، عدد 11 صالة رياضية 

5- حي عابدين: المرور على 19 مقهى ، تم غلق 7 مراكز تعليمية، تمت مصادرة 482 شيشة غلق 5 حضانات ، غلق 2 صالة رياضية 

6- حي الخليفة: المرور على 45 مقهى ، تم غلق 18 مركزا تعليميا، تمت مصادرة 25 شيشة غلق 8 حضانات، 10 سيبرات، 3 صالات رياضية 

7- حي السلام اول: المرور على 40 مقهى ، تم غلق 24 مركزا تعليميا، 18 حضانة ، 13 صالة جيم ، تمت مصادرة 242 شيشة 

8- حي مصر القديمة : المرور على 41 مقهى ، تم غلق 16 مركزا تعليميا، غلق 1 صالة رياضية تم مصادرة 370 شيشة 

9- حي الأميرية: غلق 16 مركزا تعليميا، تمت مصادرة 300 شيشة، غلق 7 صالات رياضية ، 3 حضانات ،5 سيبرات 

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