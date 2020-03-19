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فن

تتحدى كورونا.. MBC مصر ترفع شعار في البيت خليك ببرنامج ترفيهي

الخميس 19/مارس/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل

تقدّم قنوات "MBC مصر" مبادرة لدعم وتشجيع المُشاهدين للبقاء في المنازل من خلال حملتها الجديدة "في البيت خليك.. وهانسليك" حيث تبدأ من غدًا "الخميس"، إطلاق خريطة برامجية متنوعة تضم مُختارات من الأعمال الترفيهية المُميزة التي يلتف حولها المٌشاهدين.

حيث تبدأ في تمام الثانية عشرة ظهرًا، عرض المُسلسل الكوميدي"كابتن أنوش"، مع بيومي فؤاد، وعبير صبري، وتبدأ أيضاُ غدًا في تمام الثانية ظهرًا عرض مُسلسل لمعي القط" مع محمد إمام وتارا عماد، وتعرض أيضًا في تمام السابعة مساءً مُسلسل "صاحب السعادة" مع النجم الكبير عادل إمام، ولبلبة، وتواصل عرض المُسلسل الإجتماعي "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز، وآيتن عامر، يوميًا في تمام التاسعة مساءً.

ولتوفير أكبر فرصة للترفية العائلي الراقي، تعرض "MBC مصر"، كل جمعة وسبت في تمام الثامنة مساءُ مُختارات من مسرحيات "مسرح مصر" مع أشرف عبد الباقي ونُخبه من نجوم الكوميديا، بالإضافة لعرض حلقات خاصة من البرنامج الكوميدي "أسعد الله مساءكم من جديد" من النجم أكرم حُسني في شخصية أبو حفيظة في تمام التاسعة مساء كل سبت.

وتُقدم يوميًا في تمام الواحدة صباحًا سهرة منوعة تعرض فيها أفلام عربية، ومسرحيات كوميدية، وأفلام أجنبية مميزة، وأفلام هندي، وبرامج منوعات ضخمة.

وقد أطلقت "MBC مصر"، عبر شاشتها وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بداية من اليوم حملة إعلامية مُكثفة تحت شعار "في البيت خليك .. وهانسليك" شارك فيها نُخبة من نجوم الفن والرياضة يدعون المواطنين فيها لضرورة البقاء في المنازل خلال هذه الفترة وتقليل الحركة وعدم التواجد في أماكن التجمعات حرصًا على الصحة الشخصية ولتلافي نقل أو إستقبال العدوي الخاصة بفيروس "كورونا" المُستجد.

 

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