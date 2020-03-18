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تعليم

وزير التعليم العالي يجري متابعة حية لتطبيقات التعليم عن بعد.. بعد قليل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:46 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نشرها مقطع فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بعد قليل عبر الصفحة الرسمية للوزارة ، حيث أوضحت أن الفيديو سيكون متابعة حية لمنظومة تطبيقات التعليم عن بعد في الجامعات المصرية.





ونشرت وزارة التعليم العالي والبحث البحث العلمي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، حديثا هاما، للوزير الدكتور خالد عبدالغفار موجها للطلبة.


أكد خلاله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتفاعل يوميا من خلال لقاءات الوزارة مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات للاطمئنان على تقديم المناهج للطلاب من خلال التحول الرقمي، موجها رسالة للطلاب: "أرجو من الطلاب البقاء في المنزل واستثمار الوقت خلال أسبوعي تعليق الدراسة في مراجعة المواد الدراسية التي كانت على مستوى العام استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي وأيضا للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا".


وأضاف "عبد الغفار" خلال فيديو له نشر على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "ما يتساءل عنه الطلاب حول امتحانات "الميدتيرم" والتي تتعارض مع تعليق الدراسة نؤكد أن الوزارة تتخذ القرار الصائب والذي يأتي في مصلحة الطالب، قائلا: "تأكدوا أن دا الصالح لكل طالب احنا بنراعيه واحنا بناخد القرار إذا كان لدى الجامعات عند الانتهاء من تعليق الدراسة الوقت الكافي لإجراء امتحانات الميدتيرم سيتم إجراؤها مادامت في مصلحة الطالب، أو في حالة عدم وجود مساحة من الوقت سيتم ضم درجات امتحان الميدتيرم مع درجات امتحان نهاية العام الدراسي".


وتابع: " سيتم إجراء اجتماع يوم السبت القادم للمجلس الأعلى للجامعات لدراسة جميع الحلول".
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