AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الزعيم يأمر ببناء مستشفى كورونا.. وحقيقة عدد مصابي كوريا الشمالية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:37 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
Advertisements
قسم خارجي

أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، ببناء مستشفى ضخم في  العاصمة على أن يكون جاهزا في أكتوبر المقبل، وفق ما نشرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية.


وبدا أن الزعيم الكوري الشمالي صار في موعد لإنجاز المشروع، إذ أكد أولوية المشروع حتى ولو على حساب مشروعات الإنشاء الأخرى في البلاد، كما قال.


وأقر بأن القطاع الصحي في البلاد يعاني من أوضاع متردية، وقال إنه يشعر بالألم لغياب المؤسسات الصحية الحديثة في العاصمة.


لكن موقع "أن. كي. نيوز" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أكد أن عمليات التشييد بدأت في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وفقا لصور فضائية حصل عليها.


ويتزامن هذا التاريخ مع تفشي فيروس كورونا في الجارة الصين، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول سبب بناء المستشفى، الذي لم تظهر أي أحاديث عن خطط بنائه في الأشهر الأخيرة، مما يعزز ارتباطه بقصة كورونا.


وتقول كوريا الشمالية إنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا، بفضل انعزالها عن العالم وفرضها إجراءات مشددة مثل وضع الأشخاص القادمين إليها في حجر صحي مدة 30 يوما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعدما أعدم زوجها منذ 6 سنوات .. عمة زعيم كوريا الشمالية تظهر من جديد

رسالة مواساة.. كوريا الشمالية تدعم الصين ماليا لمحاربة فيروس كورونا

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ تفشي فيروس كورونا

المصاب عقوبته الإعدام.. كيف يواجه زعيم كوريا الشمالية تفشي كورونا؟

زعيم كوريا الشمالية: عواقب وخيمة حال انتشار فيروس كورونا داخل البلاد

وسط رعب كورونا.. لماذا لا يرتدي زعيم كوريا الشمالية الكمامة؟

ترشيحاتنا

انتظروا إجراءات جديدة.. تامر أمين: مصر فى المستوى الأول لانتشار فيروس كورونا.. فيديو

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

الصحة تقرر وضع العاملين بالسياحة فى 4 محافظات بالحجر الصحي 14 يوما

بعد فوزه بفارق 9400 صوت.. أول قرار من رجائى عطية نقيب المحامين.. فيديو

بسمة وهبة تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا وتعرض شهادة التحليل.. فيديو

اخبار الرياضة.. مفاجأة عن الخطيب.. و رمضان صبحى خارج الأهلى نهاية الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإعلان الرسمي.. هيونداي تكشف تفاصيل أكسنت 2021 الجديدة كليا.. صور

كارثة.. السمن النباتي تصيبك بهذه الأمراض

رسميا.. الكشف عن كيا سورينتو 2021 ببث مباشر على الإنترنت.. صور