الزعيم يأمر ببناء مستشفى كورونا.. وحقيقة عدد مصابي كوريا الشمالية

أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، ببناء مستشفى ضخم في العاصمة على أن يكون جاهزا في أكتوبر المقبل، وفق ما نشرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية.





وبدا أن الزعيم الكوري الشمالي صار في موعد لإنجاز المشروع، إذ أكد أولوية المشروع حتى ولو على حساب مشروعات الإنشاء الأخرى في البلاد، كما قال.





وأقر بأن القطاع الصحي في البلاد يعاني من أوضاع متردية، وقال إنه يشعر بالألم لغياب المؤسسات الصحية الحديثة في العاصمة.





لكن موقع "أن. كي. نيوز" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أكد أن عمليات التشييد بدأت في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، وفقا لصور فضائية حصل عليها.





ويتزامن هذا التاريخ مع تفشي فيروس كورونا في الجارة الصين، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول سبب بناء المستشفى، الذي لم تظهر أي أحاديث عن خطط بنائه في الأشهر الأخيرة، مما يعزز ارتباطه بقصة كورونا.





وتقول كوريا الشمالية إنها لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا، بفضل انعزالها عن العالم وفرضها إجراءات مشددة مثل وضع الأشخاص القادمين إليها في حجر صحي مدة 30 يوما.